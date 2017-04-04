В «Единой России» подтвердили гибель сенатора Тюльпанова

Лидер фракции партии «Единая Россия» в законодательном собрании Санкт-Петербурга Александр Тетердинко выразил соболезнования в связи с гибелью члена Совета Федерации Вадима Тюльпанова, в прошлом возглавлявшего законодательное собрание города.

«Я хочу выразить соболезнования родным и близким Вадима Альбертовича (Тюльпанова), его дочери и супруге. Эта новость повергла меня в шок, последние дни вообще небогаты на хорошие события», - заявил он «Интерфаксу» во вторник, 4 апреля.

Ранее сегодня интернет-издание «Фонтанка.ру» сообщило, что в Санкт-Петербурге скончался 52-летний сенатор Вадим Тюльпанов. По данным издания, чиновник неудачно поскользнулся в бане и ударился головой. Источник «Интерфакса» в правоохранительных органах добавил, что Тюльпанов скончался из-за перелома основания черепа.

Тюльпанов возглавлял петербургский закс с 2003 по 2011 г. Он избирался в Совет Федерации от Петербурга в 2011 г., в 2014 г. - от Ненецкого автономного округа.