Родители предполагаемого террориста-смертника в Петербурге опознали сына‍

Родители подозреваемого в совершении теракта в метро Санкт-Петербурга Акбаржона Джалилова опознали тело погибшего. Для процедуры опознания, а также на допрос в правоохранительных органах России родители Джалилова приехали из Киргизии.

«Что касается Акбаржона Джалилова, который по данным следствия привел в действие взрывное устройство в вагоне поезда, его личность подтверждена итогами экспертизы ДНК. С его родителями проведена процедура опознания. Они подтвердили личность своего сына», - говорится в сообщении Следственного комитета России.

Следствие изучает связи и круг общения подозреваемого для установления информации, имеющей значение для расследования.

«Следователи продолжают проводить процедуру выдачи тел погибших их родственникам», - говорится на официальном сайте СКР.

В понедельник 3 апреля в метрополитене Петербурга произошел взрыв в вагоне поезда. Генпрокуратура охарактеризовала произошедшее как теракт. В результате взрыва более 50 человек получили ранения и ожоги. 14 человек погибли.