Оперативники провели обыск у предполагаемого исполнителя теракта в Санкт-Петербурге

Следственный комитет нашел место жительства предполагаемого исполнителя теракта в Петербурге, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя СК Александра Бастрыкина. Это заявление он сделал в ходе оперативного совещания со следственно-оперативной группой. «Точно установлено место жительства Акбаржона Джалилова, совершившего, по данным следствия, взрыв в вагоне метро. В его жилище уже проведен обыск», - говорится в сообщении.

Бастрыкин поручил поверить исполнителя теракта на наличие связей с запрещенной в России террористической группировкой «Исламское государство». Об этом сообщила представитель ведомства Светлана Петренко.

Ранее сообщалось, что взрыв вагона поезда петербургской подземки 3 апреля осуществил терорист-смертник з Киргизии, но с российским гражданством Акбаржон Джалилов.