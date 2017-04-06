Подозреваемые в убийстве астраханских полицейских ранили троих сотрудников Росгвардии

Правохранительные органы оцепили Ленинский район Астрахани, где в ночь на 6 апреля произошла перестрелка сотрудников Росгвардии и подозреваемых в убийстве полицейских. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на старшего помощника руководителя следственного управления СКР по региону Андрей Хегай.

4 апреля в Астрахани были застрелены два инспектора ДПС, находившиеся при исполнении обязанностей. Они скончались на месте, а нападавшие завладели их оружием и скрылись. В убийстве подозреваются четверо - Нурбол Саспанов, Рамзан Кукулаев, Рамзан Султанмурадов и Ильяс Магомедов. СКР объявил их в федеральный и международный розыск, а в суд направлено ходатайство об их аресте.

6 апреля около 0:40 по московскому времени сотрудники Росгвардии, при попытке остановить автомобиль, где предположительно находились подозреваемые, подверглись обстрелу, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МВД. Трое сотрудников Росгвардии были госпитализированы.

Утром операция была завершена. «Под бетонной плитой находятся тела трех подозреваемых. Был бой между сотрудниками правоохранительных органов и подозреваемыми», - приводит слова Хегая «Интерфакс».