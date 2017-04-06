В здании Минприроды Удмуртии прошел обыск

Правоохранительные органы провели обыск в здании Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртии, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. При этом источник не уточнил, какая именно специальная служба работала в министерстве и с чем были связаны мероприятия.

Министр ведомства Александр Нестеров подтвердил сообщение об обысках.

Бывший глава Удмуртии Александр Соловьев был задержан 4 апреля и этапирован в Москву. Следственный комитет России выдвинул против него обвинения в получении взятки на сумму 141,7 млн руб.

По версии следствия, в 2014- 2016 гг. от строителей мостов через реки Буй и Кама около удмуртского города Камбарка он получил денежное вознаграждение в 139 млн. руб. и долю в коммерческой компании стоимостью 2,7 млн руб. За это Соловьев должен был обеспечить внеочередную и незамедлительную оплату выполняемых работ по строительству из федерального и регионального бюджетов, а также выделить лицензии на изучение участка недр, разведку, добычу песка и песчано-гравийной смеси.

Президент России Владимир Путин уволил Соловьева по утрате доверия и назначил врио главы Удмуртии Бречалова.