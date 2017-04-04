Путин назначил врио главы Удмуртии Александра Бречалова из Общественной палаты

Президент России Владимир Путин назначил секретаря Общественной палаты (ОП) Александра Бречалова временно исполняющим обязанности главы Удмуртии, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «В связи с ранее принятым решением об отрешении от должности в связи с утратой доверия прежнего руководителя республики Александра Соловьева президент предложил Бречалову занять должность исполняющего обязанности главы Удмуртии», - сказал Песков.

Секретарь генсовета «Единой России» Сергей Неверов написал в Facebook, что Бречалов назначен исполняющим обязанности главы Удмуртии: «Регион непростой: структура экономики выстроена вокруг ВПК, причина отставки предыдущего главы, увы, такова, что теперь предстоит сложная работа по восстановлению доверия жителей республики к институтам власти. Думаю, опыт общественной работы в рамках ОНФ (а это как раз проекты по борьбе с коррупцией, прозрачность госзакупок) станет серьезным подспорьем. А опыт работы в бизнесе, отличное экономическое образование поможет найти новые точки роста для Удмуртии».

О том, что врио главы Удмуртии могут назначить секретаря Общественной палаты, сопредседателя центрального штаба ОНФ Александра Бречалова, до этого сообщил «Ведомостям» источник в администрации президента. Бречалов не попал в президентскую квоту новых членов Общественной палаты.

Глава Удмуртии Александр Соловьев задержан сегодня по подозрению в получении взятки в особо крупном размере и этапирован в Москву. Президент уже отрешил его от должности в связи с утратой доверия.

По версии следствия, в 2014–2016 гг. Александр Соловьев получил от представителей организаций, осуществляющих строительство мостовых переходов через р. Каму и р. Буй у г. Камбарки в Удмуртской республике, взятки на общую сумму 139 млн руб., а также в виде доли участия в коммерческой организации стоимостью 2,7 млн руб. За это Александр Соловьев должен был обеспечить внеочередную и незамедлительную оплату выполняемых работ из федерального и регионального бюджетов, а также выделение лицензий для геологического изучения участка недр и на разведку, а также добычу песка и песчано-гравийной смеси.