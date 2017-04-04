Врио главы Удмуртии может стать Александр Бречалов

Врио главы Удмуртии могут назначить секретаря Общественной палаты, сопредседателя центрального штаба ОНФ Александра Бречалова, сообщил «Ведомостям» источник в администрации президента. Собеседник «Ведомостей» в Общественной палате подтвердил такую возможность. Бречалов не попал в президентскую квоту новых членов Общественной палаты. Сам Бречалов не ответил пока «Ведомостям» на вопрос о возможном назначении.

Глава Удмуртии Александр Соловьев задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере и этапирован в Москву. По версии следствия, в 2014–2016 гг. Александр Соловьев получил от представителей организаций, осуществляющих строительство мостовых переходов через р. Каму и р. Буй у г. Камбарки в Удмуртской Республике, взятки на общую сумму 139 млн руб., а также в виде доли участия в коммерческой организации стоимостью 2,7 млн руб. За это Александр Соловьев должен был обеспечить внеочередную и незамедлительную оплату выполняемых работ из федерального и регионального бюджетов, а также выделение лицензий для геологического изучения участка недр и на разведку, а также добычу песка и песчано-гравийной смеси.