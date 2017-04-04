Главу Удмуртии подозревают во взятках на 140 млн рублей

Глава Удмуртии Александр Соловьев задержан правоохранительными органами и этапирован в Москву, сообщили «Интерфакс» и ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Президент Владимир Путин уже проинформирован об этом, сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Представитель СКР Светлана Петренко подтвердила информацию о задержании Соловьева. По ее словам, он задержан по подозрению в получении крупной взятки в размере 140 млн руб. Соловьева уже доставили в Москву, вскоре ему предъявят обвинение.

В отношении Соловьева возбуждено уголовное дело по статье «получение взятки должностным лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, в особо крупном размере».

По версии следствия, Соловьев в 2014–2016 гг. получил взятки на общую сумму 139 млн руб. от представителей организаций, осуществляющих строительство мостовых переходов через р. Каму и р. Буй у г. Камбарки в Удмуртии. Также он получил взятку в виде доли участия в коммерческой организации стоимостью 2,7 млн руб. За это Соловьев «должен был обеспечить внеочередную и незамедлительную оплату выполняемых работ из федерального и регионального бюджетов, а также выделение лицензий для геологического изучения участка недр и на разведку, а также добычу песка и песчано-гравийной смеси», говорится в сообщении СК.

Источник «Интерфакса», знакомый с ситуацией, сообщил, что также задержан и руководитель местного отделения «Автодора». «Соловьеву инкриминируется злоупотребление полномочиями при строительстве дорог. Вместе с главой республики задержан руководитель местного "Автодора", – сказал он.

Правоохранители проводят выемку документов в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии, рассказал агентству «Интерфакс-Поволжье» источник, знакомый с ситуацией. Он также добавил, что ряд чиновников министерства и дорожных предприятий вызваны на допрос. «Интерфакс» пока не располагает официальными комментариями по данному поводу.

Соловьев возглавляет Удмуртию с 22 сентября 2014 г. До этого представлял республику в Совете Федерации, возглавлял парламент региона.

Как сообщили ТАСС в аппарате правительства региона, обыски или другие следственные действия в правительстве Удмуртии пока не проводятся. В пресс-службе правительства региона агентству сообщили, что и. о. главы республики еще не назначен. В 9.00 мск в правительстве началось совещание, возможно, какая-то информация появится по его итогам, добавили там.

Собеседник «Ведомостей» в администрации президента сообщил, что врио главы Удмуртии могут назначить секретаря Общественной палаты, сопредседателя центрального штаба ОНФ Александра Бречалова. Человек в Общественной палате подтвердил такую возможность. Бречалов не попал в президентскую квоту новых членов Общественной палаты. Ранее о возможном назначении Бречалова в Удмуртию писал политолог Леонид Давыдов. Однако сам Бречалов это опровергал. «Ведомостям» Бречалов пока не ответил на вопрос о возможном назначении.