Россияне против коррупции во власти, но к бытовым взяткам относятся спокойно

Абсолютное большинство россиян (89%) считают неприемлемой коррупцию в органах власти, но 20% допускают решение повседневных вопросов с помощью взяток, следует из опроса «Левада-центра». Чаще всего респондентам приходилось давать взятки, когда они нарушали правила дорожного движения, получали водительские права или лежали в больнице. С 25 до 32% за год выросло число тех, кто считает, что коррупция «полностью поразила органы власти России сверху донизу», еще 47% говорят, что власть «в значительной мере» поражена коррупцией. Но количество опрошенных, считающих Владимира Путина в полной или значительной мере ответственным за масштабы коррупции в стране, с 2013 г. уменьшилось с 73 до 67% (см. график).

Люди считают, что система власти в России коррумпирована и президент тоже не вполне чист, поясняет замдиректора «Левада-центра» Алексей Гражданкин: «Но обвинения в коррупции не являются решающими в определении отношения к той или иной политической фигуре. Есть другие качества, которые перевешивают. И то, что президент не может справиться с коррупцией, не является решающим в общественном мнении». По его словам, социологи сталкиваются с двойными оценками: коррупция в целом – это плохо, но в существующей системе нужно использовать имеющиеся механизмы. «Нормальная жизнь оказывается невозможной без этих сомнительных средств, поэтому люди готовы их простить на бытовом уровне. Но они не понимают проблем тех, кто находится во власти, полагая, что они более свободны и могли бы и без коррупции решать проблемы», – резюмирует Гражданкин.

В России отношение к коррупции прагматично, т. е. это не идейное неприятие коррупции, а просто неприязнь к коррумпированным чиновникам, считает политолог Николай Петров: «Причина – в известной формуле «жесткость законов компенсируется необязательностью их исполнения», коррупция как раз и обеспечивает эту необязательность. Люди считают, что в такой системе можно жить, поскольку она гибкая и в ней не обязательно исполнять требования закона». А если коррупция повседневна и повсеместна, то к ней не может быть отношения как к чему-то внешнему, добавляет эксперт: «Это описывается фразой «не по чину берет» – есть разумные рамки, а есть выход за их пределы». В то же время тема коррупции приемлема для всех политических групп, полагает Петров: «Это тема, на которой к власти приходят популисты, она настраивает большинство избирателей против политических элит. Хотя для власти эта тема неудобная, поэтому некоторое время назад она сама попыталась ее оседлать». При этом власть может кого-то наказать за коррупцию или «показать деньги в коробках», но раскручивать это как кампанию или отдавать эту тему кому-нибудь на откуп не станет, уверен эксперт.