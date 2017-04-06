Полицейских в Астрахани убили из-за табельного оружия — СКР

Управление Следственного комитета России по Астраханской области расследует уголовное дело по фактам гибели сотрудников ДПС и получения ранений сотрудниками Росгвардии. Дело возбуждено по ст. 317, ст. 222, ст. 226 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов, незаконное хранение оружия и боеприпасов, хищение оружия).

В ночь на 4 апреля четверо обвиняемых напали на наряд экипажа ДПС в Астрахани, два сотрудника дорожно-постовой службы скончались от полученных огнестрельных ранений. По данным следователей, целью злоумышленников было табельное оружие инспекторов.

Нападавшие были установлены и объявлены в розыск. В ночь на 6 апреля сотрудники Росгвардии установили местонахождение автомобиля с обвиняемыми. «В результате преследования обвиняемые скрылись в промышленном помещении, на предложение сдаться отреагировали выстрелами в сотрудников Росгвардии. В ходе начавшегося столкновения четверо обвиняемых были ликвидированы, трое сотрудников Росгвардии были ранены, состояние одного из них оценивается как тяжелое», — говорится в сообщении СКР.

По месту жительства обвиняемых были проведены обыски, у одного из них изъята аудиозапись, «в которой он высказывает экстремистские взгляды и призывает к совершению преступлений», отметили в СКР.