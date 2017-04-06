ИГ взяло на себя ответственность за нападение на полицейских в Астрахани

Террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России) стоит за двумя нападениями на сотрудников ДПС и Росгвардии в Астрахани. Об этом сообщает SITE, которая занимается мониторингом активности террористов, со ссылкой на заявление ИГ.

Во вторник, 4 апреля, в Астрахани были застрелены два инспектора ДПС, находившиеся при исполнении обязанностей. Они скончались на месте, а нападавшие завладели их оружием и скрылись. В четверг, 6 апреля, сотрудники Росгвардии при попытке остановить автомобиль, где предположительно находились подозреваемые, подверглись обстрелу. Трое сотрудников Росгвардии были госпитализированы.