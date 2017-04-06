Задержан один из призывавших к участию в несогласованной акции в Москве 2 апреля

Сотрудники правоохранительных органов установили личность и задержали мужчину, призывавшего к участию в несанкционированных акциях в Москве 2 апреля через интернет, сообщила «Интерфаксу» представитель столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова.

«Несмотря на особую сложность расследования, связанную с тем, что преступление совершено с использованием высокотехнологичных средств в сфере компьютерных технологий, следователями Главного управления совместно с сотрудниками ГУ МВД по городу Москве в кратчайший срок установлен и задержан мужчина 1992 г. р., подозреваемый в совершении указанного преступления», - сказала Иванова.

По ее словам, следствием установлено, что подозреваемый размещал материалы, призывающие к массовым беспорядкам в центре Москвы, с помощью специального программного обеспечения, предназначенного для сокрытия следов присутствия в интернете, а именно - с использованием серверов, находящихся на территории иностранных государств.

В ходе несанкционированных акций в центре Москвы в минувшее воскресенье, 2 апреля, были задержаны более 30 человек. Кто стоял за их организацией, ранее не сообщалось. Представители оппозиционных партий и движений заявили о непричастности к проведению акции и назвали мероприятие провокационным.