В квартире фигуранта дела о взрыве в Петербурге нашли тротиловые шашки и гранату

В Москве из квартиры Содика Ортикова, подозреваемого в причастности к взрыву в петербургском метро, изъяли боеприпасы.

«В ходе обыска по месту жительства Ортикова обнаружено и изъято две тротиловые шашки, а также граната Ф-1», - заявил следователь на заседании Басманного суда Москвы. Следствие просит отправить под стражу Ортикова. Сам он заявляет, что не причастен к преступлению, а также не имеет отношения к боеприпасам, обнаруженным на квартире, где он живет.

Ортиков заявил, что вещи принадлежат другому человеку, который жил вместе с ним в квартире, но потом уехал. «Я простой работяга, 20 лет в Москве, в армии не служил, не знаю, что это за предметы», - сказал он.

Подозреваемый является гражданином Таджикистана 1978 года рождения, в Москве работает поваром в кафе.

СКР 6 апреля сообщал, что по делу о взрыве в метро Петербурга задержаны восемь подозреваемых: шестеро в Петербурге и двое в Москве (в том числе Ортиков). Следствию удалось установить нескольких пособников Акбаржона Джалилова, предположительно совершившего теракт в Петербурге.

Взрыв в метро произошел 3 апреля в 14.40 мск. В вагоне поезда на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь» взорвалось неустановленное самодельное устройство. В этот же день была найдена замаскированная под огнетушитель бомба на станции «Площадь Восстания». Специалисты смогли ее обезвредить.

В результате теракта погибли 14 человек, более 50 получили ранения различной степени тяжести и ожоги.