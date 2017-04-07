Суд арестовал фигуранта дела о взрыве в метро Петербурга до 3 июня

Басманный суд Москвы арестовал до 3 июня Содика Ортикова, предполагаемого пособника террориста, устроившего взрыв в метро Санкт-Петербурга, передает корреспондент «Интерфакса».

«В ходе следствия было установлено, что Джалилов (исполнитель теракта) контактировал с участниками и организаторами преступления, находящимися в городе Москве», - говорится в материалах дела.

«Судом проверена обоснованность подозрения следствия в совершении Ортиковым инкриминируемого преступления. Так, с абонентского номера Джалилова неоднократно осуществлялись звонки на абонентский номер, с которого осуществлялись звонки Ортикову», - говорится в постановлении.

Как выяснилось на заседании, Ортиков, 1978 года рождения, является гражданином Таджикистана, где и прописан, женат, имеет ребенка, работает поваром в кафе «Лесное» в поселке Лесной Одинцовского района Подмосковья.

На заседании следователь сообщил, что во время осуществления оперативно-розыскной деятельности по делу о взрыве в метро Петербурга у следствия появилась информация о возможной причастности С.Ортикова к преступлению.

После того как правоохранители пришли с обыском на квартиру подозреваемого, то обнаружили там пистолет Макарова, две тротиловые шашки, а также гранату Ф-1.

Ортиков заявил, что не имеет к изъятому никакого отношения, а предметы принадлежат его знакомому, который жил вместе с ним, а теперь уехал на родину.

СКР 6 апреля сообщал, что по делу о взрыве в метро Петербурга задержаны восемь подозреваемых: шестеро в Петербурге и двое в Москве (в том числе Ортиков). Следствию удалось установить нескольких пособников Акбаржона Джалилова, предположительно совершившего теракт в Петербурге.

Взрыв в метро произошел 3 апреля в 14.40 мск. В вагоне поезда на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь» взорвалось неустановленное самодельное устройство. В этот же день была найдена замаскированная под огнетушитель бомба на станции «Площадь Восстания». Специалисты смогли ее обезвредить.

В результате теракта погибли 14 человек, более 50 получили ранения различной степени тяжести и ожоги.