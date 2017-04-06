Задержаны предполагаемые сообщники петербургского смертника

В Петербурге задержаны предполагаемые сообщники Акбаржона Джалилова, совершившего теракт в метро 3 апреля. Об этом сообщил «Интерфаксу» источник в правоохранительных органах.

«На Товарищеском проспекте Санкт-Петербурга рано утром в четверг были задержаны три человека. В настоящее время проверяются их связи с Джалиловым», - сказал «Интерфаксу» собеседник.

Информацию о задержании нескольких человек «Интерфаксу» подтвердили жильцы дома на Товарищеском проспекте, 22. По их словам, ночью силовики проводили спецоперацию, в результате которой из одной из квартир были выведены в наручниках три уроженца Средней Азии.

Ранее сообщалось, что в жилом доме в Санкт-Петербурге на Товарищеском проспекте, 22/1, было найдено и обезврежено взрывное устройство. По словам жильцов дома, около 5 утра их разбудил сильный шум взламываемой двери на восьмом этаже, после чего квартиры начали обходить сотрудники полиции с просьбой покинуть дом. Со слов местных жителей, квартиру, в которую входили сотрудники правоохранительных органов, снимали приезжие из Средней Азии. Предположительно были задержаны трое мужчин.