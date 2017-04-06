В Петербурге задержан восьмой вербовщик террористов

Правоохранительные органы Петербурга задержали восемь предполагаемых вербовщиков запрещенных в России организаций.

В сообщении Следственного комитета отмечается, что 5 апреля следователи совместно с сотрудниками региональных управлений ФСБ и МВД России, а также спецподразделений Росгвардии задержали восемь граждан из республик Средней Азии, приехавших в Россию работать.

По версии следствия, подозреваемые с ноября 2015 г. в Санкт-Петербурге вербовали преимущественно выходцев из республик Средней Азии для совершения терактов и вовлечение в деятельность запрещенных в России террористических организаций - «Джебхат ан-Нусра»,«Исламское государство».

Проводятся обыски по местам проживания подозреваемых, в ходе которых изымается исламистская экстремистская литература, предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела.

В СК отмечают, что в настоящее время у следствия нет сведений связывать задержанных с исполнителем теракта в петербургском метро.