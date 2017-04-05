В Петербурге задержан седьмой возможный вербовщик террористов

Седьмой подозреваемый в вербовке в запрещенные в России террористические организации «Исламское государство» и «Джебхат ан-Нусра» задержан в Санкт-Петербурге. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Следственного комитета России.

В среду, 5 апреля, следователи совместно с сотрудниками региональных управлений ФСБ, МВД и спецподразделений Росгвардии задержали семерых граждан из республик Средней Азии, которые приехали в Россию работать.

По данным следствия, подозреваемые с ноября 2015 г. вербовали в Петербурге преимущественно выходцев из республик Средней Азии для совершения преступлений террористической направленности и вовлечения в деятельность запрещенных в России «Джебхат ан-Нусры» и ИГ. Кроме того, «соучастники стремились привлечь вербуемых к деятельности иных незаконных вооруженных формирований, в том числе на территории иностранных государств».

В настоящий момент проводятся обыски по местам проживания подозреваемых, в ходе которых изымается исламистская экстремистская литература, предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела.