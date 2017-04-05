В метро появятся группы быстрого реагирования на теракты по инициативе Медведева

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление с требованиями по обеспечению транспортной безопасности. Документ опубликован на сайте правительства.

«Принятые решения будут способствовать повышению эффективности функционирования государственной системы противодействия терроризму», - сообщается на сайте.

Документ устанавливает требования по обеспечению транспортной безопасности по видам транспорта, вводит требования к антитеррористической защищенности объектов и систему «уровней безопасности» для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств.

В частности, согласно документу, для защиты метрополитена от терроризма необходимо сформировать «группы быстрого реагирования» — специально оснащенные круглосуточные мобильные группы для реагирования на теракты и их предотвращения.

Эти требования являются обязательными для исполнения всеми перевозчиками и распространяются на всех юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на объектах транспортной инфраструктуры метрополитенов, подчеркивается в документе.