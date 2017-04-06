В Петербурге обезврежена бомба в жилом доме

В жилом доме в Санкт-Петербурге найдено и обезврежено взрывное устройство, заявил ТАСС глава администрации Невского района Константин Серов. По его словам в настоящее время жильцы возвращаются в свои квартиры после эвакуации. «Дана команда заселять жителей, до 7 этажа все обезврежено», - добавил он, уточнив, что на 8 и 9 этажах еще работают следователи.

Ранее сообщалось, что одного из жилых домов Петербурга эвакуированы из-за обнаружения предмета, который может представлять опасность. Об этом сообщал «Интерфаксу» со ссылкой на городское управление ФСБ.

«В четверг около 5.00 сотрудниками УФСБ в жилом доме на Товарищеском проспекте, 22/1, обнаружен предмет, по предварительным оценкам, возможно, представляющий взрывную опасность», - сказал собеседник.

Жильцы дома рассказали «Фонтанке», что около пяти утра их разбудил сильный шум взламываемой двери на восьмом этаже, после чего квартиры начали обходить сотрудники полиции с просьбой покинуть дом.

Со слов местных жителей, квартиру, в которую входили сотрудники правоохранительных органов, снимали приезжие из Средней Азии, пишет «Фонтанка». Предположительно, были задержаны трое мужчин.