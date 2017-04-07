В Минобороны России опровергли сообщения о сохранении «горячей линии» с США

В Минобороны России опровергли сообщение агентства Associated Press о том, что Россия сохранила «горячую линию» с Пентагоном по предотвращению инцидентов в Сирии.

Как заявил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков, «абсолютно не соответствует действительности», говорится в пресс-релизе Минобороны.

Ранее в пятницу российский МИД сообщил о приостановке меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии. Однако впоследствие агентство AP написало, что Россия все-таки согласилась сохранить «горячую линию» с США. Высокопоставленный военный источник отметил, что после ракетных ударов в двусторонних переговорах Москва подтвердила, что настроена на продолжение такого сотрудничества.