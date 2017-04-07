Россия и США сохранили «горячую линию» по предотвращению инцидентов в Сирии – AP

Как сообщает AP, Россия согласилась сохранить «горячую линию» с США по предотвращению инцидентов в Сирии. Ранее сегодня российский МИД сообщил о приостановке меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии.

Высокопоставленный военный источник сообщает, что после ракетных ударов в двусторонних переговорах Москва подтвердила, что настроена на продолжение такого сотрудничества.