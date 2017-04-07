Пентагон: США хотят продолжать диалог с Россией по полетам над Сирией

Соединенные Штаты сохраняют желание вести диалог с Россией по обеспечению безопасности полетов в воздушном пространстве Сирии. Об этом сообщила корреспонденту ТАСС в пятницу, 7 апреля, официальный представитель министерства обороны США подполковник Мишель Балданза, комментируя решение России приостановить действие меморандума о безопасности полетов в небе над Сирией.

«Министерство обороны (США) сохраняет желание поддерживать диалог через канал обеспечения безопасности полетов. Предотвращение случайностей и просчетов идет во благо всех сторон, действующих в воздушном пространстве над Сирией. И мы надеемся, что российское Министерство обороны также придет к этому заключению», - заявила Балданза.

Ранее в пятницу Минобороны России объявило о приостановке сотрудничества с американскими военными в рамках меморандума о предотвращении инцидентов в небе над Сирией в связи с нанесением США ракетного удара по военному аэродрому в сирийской провинции Хомс.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в пятницу вечером заявила, что Москва будет выстраивать отношения с Вашингтоном, отталкиваясь от непредсказуемости США как партнера. Выступая в эфире телеканала НТВ, она сказала, что в Москве связывают удар США по сирийской авиабазе с внутриполитической борьбой в Вашингтоне.

«То, что мы сегодня видели, (...) это бесцельно, неумно и опасно, потому что непонятны цели. Отсутствует абсолютно точно какая-либо стратегия США в отношении Сирии. Это отработка, вынужденная мера по итогам этой колоссальной внутриполитической борьбы», - подчеркнула Захарова, добавив, что «американцам будет стыдно» за нанесенный удар по Сирии (цитата по «Интерфаксу»).