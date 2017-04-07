Путин проведет оперативное совещание Совбеза в связи с ударами США по Сирии

Президент Владимир Путин проведет оперативное совещание Совета безопасности России в связи с ударами США по Сирии. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Совещание пройдет в пятницу, 7 апреля, в ближайший час. По словам Пескова, контактов Путина с президентом США Дональдом Трампом для обсуждения ситуации не планируется.

Как сообщалось, военные США в ночь на пятницу выпустили 59 ракет Tomahawk по военной базе сирийских правительственных сил Аш-Шайрат в западной провинции Хомс. Таким образом Вашингтон отреагировал на химическую атаку на Идлиб.

Путин считает удары США по Сирии агрессией против суверенного государства и нарушением норм международного права. Об этом ранее заявил Песков. В действиях США президент видит попытку отвлечь внимание международного сообщества от жертв среди мирного населения в Ираке.