В Нью-Йорке завершилось заседание Совбеза ООН, посвященное ударам США по Сирии

Заседание Совета Безопасности ООН, посвященное ракетному удару США по Сирии, завершилось в Нью-Йорке.

В ходе заседания выступили представители 16 стран. Ранее сообщалось, что на том, чтобы заседание было открытым, настоял Вашингтон.

Как сообщалось ранее, Боливия запросила срочного созыва Совета Безопасности для обсуждения событий в Сирии. При этом она просила, чтобы обсуждения велись в рамках закрытой сессии.

США минувшей ночью нанесли ракетами «Томагавк» удар по аэродрому в сирийской провинции Хомс на западе страны. Это стало первой прямой атакой Соединенных Штатов против позиций сирийского правительства и самым радикальным военным решением президента США Дональда Трампа с момента его вступления в должность.