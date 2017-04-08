«Адмирал Григорович» присоединился к группировке ВМФ в Средиземном море

Фрегат Черноморского флота «Адмирал Григорович» присоединился к постоянной группировке ВМФ России в Средиземном море и готов выполнять боевые задачи в Сирии, передает «Российская газета».

«Адмирал Григорович» — головной фрегат проекта 11356. Корабли этой серии имеют водоизмещение порядка 4000 т, скорость — 30 узлов, автономность плавания — 30 суток. Корабль вооружен крылатыми ракетами «Калибр-НК», ракетным комплексом самообороны «Штиль-1», артустановкой А-190 калибра 100 мм, может нести палубный вертолет.

Ранее сообщалось, что фрегат отправился в пункт материально-технического обеспечения ВМФ России в сирийском Тартусе. Сколько он будет находиться у берегов Сирии, зависит от обстановки.