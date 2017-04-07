Фрегат «Адмирал Григорович» направился к берегам Сирии

Фрегат Черноморского флота «Адмирал Григорович» отправился в пункт материально-технического обеспечения (МТО) ВМФ России в сирийском Тартусе, сообщает ТАСС со ссылкой на военно-дипломатический источник в Москве. «В рамках похода российский корабль, вооруженный крылатыми ракетами "Калибр", совершит заход в пункт МТО в сирийском Тартусе», — сказал собеседник агентства.

По его данным, фрегат должен был войти в Средиземное море около 14.00 мск. Сколько «Адмирал Григорович» будет находиться у берегов Сирии, «зависит от обстановки, но в любом случае больше одного месяца», добавил источник. Официального подтверждения информации нет.

«Адмирал Григорович» - головной фрегат проекта 11356. Корабли этой серии имеют водоизмещение порядка 4000 т, скорость - 30 узлов, автономность плавания - 30 суток. Корабль вооружен крылатыми ракетами «Калибр-НК», ракетным комплексом самообороны «Штиль-1», артустановкой А-190 калибра 100 мм, может нести палубный вертолет.