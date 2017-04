Трамп рассматривает возможность введения новых санкций против России

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли сообщила, что президент Дональд Трамп рассматривает возможность введения новых санкций в отношении России и Ирана в связи с ситуацией в Сирии. «Президент намерен обсудить этот вопрос, и процесс обсуждения уже идет», — сказала Хейли в эфире канала CNN.

Ранее газета The New York Post сообщила, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон может в ходе визита в Москву обвинить Россию в сокрытии преступлений, совершенных режимом Башара Асада. По данным газеты The Sunday Times, Тиллерсон потребует от Москвы отказаться от поддержки «кровавой диктатуры».

Ранее США, а также Великобритания, Австралия и другие страны обвинили режим Асада в газовой атаке в Сирии. После этого американские военные выпустили 59 ракет Tomahawk по военной базе сирийских правительственных сил «Аш-Шайрат» в западной провинции Хомс.