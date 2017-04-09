СМИ узнали, что будет говорить Тиллерсон в ходе визита в Москву

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в ходе визита в Москву на следующей неделе предъявит России обвинения в сокрытии военных преступлений, совершаемых режимом президента Башара Асада. Об этом пишет газета New York Post, не сообщая об источниках информации.

Британская газета Sunday Times сообщает, что Тиллерсон потребует от Москвы отказаться от поддержки Асада. По данным издания, госсекретарь предъявит в Москве доказательства того, что «Россия знает и пытается скрыть, что Асад на минувшей неделе применил зарин».

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу призвал Россию прекратить поддерживать президента Сирии Башара Асада. Он считает, что Москва должна перестать настаивать на том, чтобы Асад оставался у власти.