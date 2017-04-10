Один из подозреваемых по делу о теракте в Петербурге обжаловал арест

Один из подозреваемых в причастности к теракту в метро Санкт-Петербурга обжаловал арест в Мосгорсуде. Как сообщила ТАСС пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева, это Содик Ортиков. Дата рассмотрения его апелляции еще не назначена.

Уроженец Таджикистана Ортиков и Шохиста Каримова арестованы до 3 июня по делу о теракте.

Из-за взрыва самодельной бомбы 3 апреля в вагоне поезда метро в Петербурге погибли 14 человек (в том числе предполагаемый террорист), более 50 получили ранения. Кроме того, на станции «Площадь Восстания» было обнаружено несработавшее взрывное устройство.

7 апреля Следственный комитет России сообщил, что Невский районный суд Петербурга отправил под стражу восемь подозреваемых по делу об этом теракте, среди них Ортиков, Каримова, Сейфулла Хакимов, Ибрагибжон Ерматов, Дилмурод Муидинов, Бахрам Ергашев, Азамжон Махмудов, Махамадюсуф Мирзаалимов. В непосредственном осуществлении подрыва подозревают погибшего 22-летнего Акбаржона Джалилова, получившего паспорт гражданина России в 2011 г. Джалилов родился в киргизском городе Оше. Он учился в Петербурге в колледже и работал.