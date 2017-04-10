Суд арестовал преподавателя Дмитрия Богатова, обвиняемого в публичных призывах к терроризму

Пресненский суд Москвы арестовал до 8 июня преподавателя математики Дмитрия Богатова, которого обвиняют в призывах к терроризму и попытке организации массовых беспорядков 2 апреля.

«Ходатайство следствия подлежит удовлетворению. Избрать в отношении обвиняемого Богатова меру пресечения в виде заключения под стражу», – заявил решение судья Евгений Найденов.

Таким образом, суд отклонил ходатайство защиты, которая просила не избирать молодому человеку меру пресечения, связанную с лишением свободы.

По словам следователя, «в условиях большой социальной напряженности» вменяемые Богатову действия «наносят вред социальной обстановке, так как он призывает к совершению террористических актов». В обоснование своей позиции он представил справку из ФСБ, согласно которой специалисты Института языкознания РАН предварительно обнаружили признаки призывов к терроризму в текстах, которые, по версии следствия, были размещены именно Богатовым.

По данным следствия, Богатов разместил на одном из форумов в интернете тексты от имени некоего Айрата Баширова, один из ip-адресов которого совпал с адресом фигуранта. Защита критически оценивает выводы оперативника полиции, который из 104 ip-адресов по всему миру, с которых осуществлял выход в сеть Баширов, выбрал единственный адрес, привязанный к компьютеру в Москве.

«Единственный адрес, который находился на его земле, то есть в Москве, это адрес моего подзащитного, и он сделал вывод, что преступление совершено именно моим подзащитным. Почему не Япония, почему не Нидерланды, почему не Подольск?» - сказал адвокат Александр Мордвинов.

Он уточнил, что Богатов не мог разместить один из вменяемых ему текстов: в это время он выходил из продуктового магазина и шел домой, что подтверждается записями видео и показаниями его супруги.

Ранее Богатов заявил о своей невиновности. «Я невиновен и прошу меня не арестовывать. Как доказано материалами, которые предоставили мои адвокаты, я действительно (в то время, когда были размещены ставшие поводом для дела материалы), сначала с супругой был в спортивном зале, затем зашел в магазин купить продуктов и, не торопясь, отправился домой», – сказал он.

Сначала преподавателя математики подозревали в призывах к массовым беспорядкам (ч. 3 ст. 212 УК РФ), однако суд 7 апреля не стал арестовывать его. Позднее ему предъявили обвинение по двум другим статьям – в публичных призывах к терроризму (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) и попытке организации массовых беспорядков (ст. 30, ч. 1 ст. 212 УК РФ). По статье о призывах к массовым беспорядкам обвинение ему так и не предъявили.