Business FM назвал имя задержанного за призывы к массовым беспорядкам в Москве 2 апреля

Как сообщает Business FM, фигурантом дела о призывах к массовым беспорядкам в центре Москвы 2 апреля стал 25-летний преподаватель математики одного из столичных вузов Дмитрий Богатов. Вчера, 6 апреля, СКР сообщил о задержании мужчины, однако ведомство не назвало его имени.

По данным радиостанции, Пресненский суд Москвы 7 апреля рассмотрит ходатайство следствия об избрании ему меры пресечения. Молодой человек вину отрицает. Его адвокаты считают, что неизвестные использовали IP-адрес Богатова. Дома у подозреваемого 5 апреля с 22.00 до позднего вечера проходили обыски, сотрудники правоохранительных органов изъяли все электронные носители, в том числе и принадлежащие супруге Богатова, сообщает Business FM.