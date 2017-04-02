В МВД уточнили число задержанных в Москве участников «прогулки оппозиции»

По данным московского управления МВД, в Москве задержаны 29 участников «прогулки оппозиции». «За нарушения общественного порядка, сотрудниками полиции на Тверской улице в районе Триумфальной площади были задержаны 29 человек», — говорится в сообщении на сайте столичного главка.

Задержанных доставляют в территориальные подразделения полиции для составления протоколов об административных правонарушениях, добавили в ведомстве.

Ранее СМИ сообщали о 30-40 задержанных. Также говорилось о четырех случаях задержания на Манежной площади.

Ранее сообщалось, что в районе Триумфальной площади в Москве собралась группа людей. Они анонсировали свою акцию как прогулку «новой оппозиции» и планировали пройти от 1-й Тверской-Ямской улицы до Манежной площади, которая с утра была перекрыта.

Сообщения с призывом выйти на митинг 2 апреля появились в интернете 29 марта. По данному факту ГСУ СКР по Москве возбудило уголовное дело. Полиция предупредила москвичей о последствиях участия в несанкционированной акции.