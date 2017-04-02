На Триумфальной площади в Москве задержаны участники «прогулки оппозиции»

Полиция задержала молодых людей, собравшихся в районе Триумфальной площади в Москве. Они анонсировали свою акцию как прогулку «новой оппозиции». Молодые люди сказали, что планируют пройти от 1-й Тверской-Ямской улицы до Манежной площади.

По разным данным, задержаны 30-40 человек, в том числе несколько несовершеннолетних, они находятся в автозаках. «ОВД-Инфо» пишет, что на данный момент точно известно о 12 задержанных на Триумфальной площади. В целом в Москве, по данным «ОВД-Инфо», задержаны 18 человек, они доставлены в ОВД «Пресненский».

Остальные участники акции продолжили двигаться в сторону Манежной площади, их сопровождают два автозака и полицейский автомобиль, рядом следуют сотрудники полиции, облаченные в бронежилеты и защитные каски.

Ранее сообщалось, что Манежная площадь в Москве перекрыта, несколько человек задержаны.

Сообщения с призывом выйти на митинг 2 апреля появились в интернете 29 марта. По данному факту ГСУ СКР по Москве возбудило уголовное дело. Полиция предупредила москвичей о последствиях участия в несанкционированной акции.