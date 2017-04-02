На согласованный пикет в Новосибирске вышли 400 человек

В центре Новосибирска прошла согласованная с городскими властями акция оппозиции. «В пикете принимало участие около 400 человек», — сообщили в мэрии Новосибирска.

Лозунги и требования участников акции были такими же, как и на состоявшемся 26 марта митинге. Кроме того, звучали требования освободить всех задержанных в других городах в ходе акций оппозиции.

Как сообщалось, 26 марта в Новосибирске состоялся митинг оппозиции, в котором, по оценке полиции, приняли участие 2000 человек.