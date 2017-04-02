В Москве перекрыли Манежную площадь

Манежная площадь в Москве перекрыта, начались задержания, сообщает в Twitter Илья Варламов. «На Красной площади уже все перекрывают. Росгвардия и ОМОН на готове… Манежная площадь уже перекрыта», — написал он, сопроводив сообщения фотографиями с места событий.

Позже он сообщил, что на Манежной площади задержан школьник. «При обыске у задержанного школьника нашли учебник по алгебре, конституцию и пачку денег (скорее всего игрушечных)», — написал Варламов.

Сообщения с призывом выйти на митинг 2 апреля появились в интернете 29 марта. По данному факту ГСУ СКР по Москве возбудило уголовное дело. Полиция предупредила москвичей о последствиях участия в несанкционированной акции.