В Москве возбуждено дело по факту призыва к массовым беспорядкам

Главное управление Следственного комитета России по Москве возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК РФ (призыв к массовым беспорядкам). Об этом сообщается на сайте ГСУ СКР по Москве.

«По версии следствия, 29 марта 2017 г. в сети интернет, то есть в свободном доступе для неограниченного круга лиц, неустановленным лицом под псевдонимом размещены текстовые сообщения, призывающие к действиям крайне экстремистского толка», — говорится в сообщении.

Следователи устанавливают лиц, разместивших призывы к массовым беспорядкам, расследование уголовного дела продолжается.