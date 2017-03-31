Московская полиция предостерегла горожан от участия в митинге 2 апреля

Полиция Москвы предупредила о последствиях участия в несанкционированном митинге 2 апреля. «В связи с распространяющимися в интернете призывами к организации протестных акций в центре Москвы 2 апреля столичное ГУ МВД России отмечает, что в мэрию не было подано ни одной заявки на подобное массовое мероприятие в этот день», – приводит ТАСС слова представителя пресс-службы ведомства. В московской полиции предупредили, что сотрудники правоохранительных органов «предпримут все необходимые меры для обеспечения безопасности жителей и гостей столицы».