Московская полиция предостерегла горожан от участия в митинге 2 апреля

Полиция Москвы предупредила о последствиях участия в несанкционированном митинге 2 апреля. «В связи с распространяющимися в интернете призывами к организации протестных акций в центре Москвы 2 апреля столичное ГУ МВД России отмечает, что в мэрию не было подано ни одной заявки на подобное массовое мероприятие в этот день», – приводит ТАСС слова представителя пресс-службы ведомства. В московской полиции предупредили, что сотрудники правоохранительных органов «предпримут все необходимые меры для обеспечения безопасности жителей и гостей столицы».

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