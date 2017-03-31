Генпрокуратура потребовала заблокировать группы в соцсетях с призывами о митинге 2 апреля

Гепрокуратура потребовала от Роскомнадзора заблокировать доступ к группам в соцсетях, которые призывают выйти на акцию протеста 2 апреля в Москве. Об этом рассказал IT-консультант Фонда борьбы с коррупцией Владислав Здольников.

Здольников прикрепил к сообщению сканы требования Генпрокуратуры, в которых ведомство требует заблокировать два ролика на Youtube, два паблика «В контакте» и одну запись в «Живом журнале». Обе группы «В контакте», которые есть в сообщении, в настоящее время уже заблокированы.

Надзорное ведомство в заявлении подчеркивает, что уведомлений о проведении публичных мероприятий в этот день никто не подавал, и поэтому «приведенные выше данные свидетельствуют о распространении в сети “интернет” информации, содержащей призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка».