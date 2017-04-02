Ходорковский назвал провокацией властей сегодняшнюю акцию в Москве

Михаил Ходорковский считает, что несанкционированная акция, которая проходит сегодня в Москве, является провокацией властей. «2 апреля в Москве явная провокация власти без ясных организаторов и требований. Попытка опять, как в 2012-м, слить протест», — написал Ходорковский в Twitter.

Ранее сообщалось, что Манежная площадь в Москве перекрыта, несколько человек задержаны.

Сообщения с призывом выйти на митинг 2 апреля появились в интернете 29 марта. По данному факту ГСУ СКР по Москве возбудило уголовное дело. Полиция предупредила москвичей о последствиях участия в несанкционированной акции.