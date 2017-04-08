Задержанного по делу о массовых беспорядках обвинили в призывах к терроризму

Преподавателю математики Дмитрию Богатову, задержанному ранее по делу о призывах к массовым беспорядкам в Москве, предъявлено новое обвинение, сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Алексея Тепцова.

«Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма с использованием СМИ и интернета) и предъявили обвинение моему подзащитному», — сказал Тепцов.

Ранее суд отказался арестовывать Дмитрия Богатова, однако он пока не освобожден, поскольку не истек 48-часовой срок задержания. После предъявления новых обвинений следователи вновь обратились в суд с требованием арестовать Богатова.

СКР 6 апреля сообщил о задержании подозреваемого в призывах к массовым беспорядкам в Москве. Позже стало известно, что это 25-летний преподаватель МФЮА Дмитрий Богатов.