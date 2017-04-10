Правительство поддержало законопроект о переносе выборов

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала комплекс поправок в избирательное законодательство сенаторов Андрея Клишаса и Анатолия Широкова. Согласно проекту отзыва («Ведомости» с ним ознакомились), у Белого дома не возникло никаких замечаний, первое чтение должно состояться 14 апреля, а ранее поправки уже одобрил профильный комитет.

В поправках сенаторов сказано, что выборы президента в следующем году можно будет перенести: сейчас они проходят во второе воскресенье марта, но согласно поправкам, если этот день является совмещенным или послепраздничным, рабочим, то день выборов можно перенести на следующее воскресенье. В 2018 г. это будет 18 марта, годовщина присоединения Крыма к России.

Поправки также отменяют открепительные удостоверения, законодательно закрепляют трансляцию с избирательных участков. В Думе никаких поправок пока готовить не будут, так как этим проектом занимаются в Администрации президента, подчеркнул собеседник, близкий к руководству Госдумы. Клишас уже говорил, что говорить о поправках рано: нужно, чтобы проект прошел первое чтение.