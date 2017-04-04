Комитет Госдумы одобрил поправку о переносе выборов президента на 18 марта 2018 года

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении поправку в закон «О выборах президента России», которая дает возможность назначить ближайшие выборы президента в 2018 г. на 18 марта.

Документ предлагает установить, что «если воскресенье, на которое должны быть назначены выборы президента России, совпадает с днем, предшествующим нерабочему праздничному дню, или это воскресенье приходится на неделю, включающую нерабочий праздничный день, либо это воскресенье в установленном порядке объявлено рабочим днем, выборы назначаются на следующее воскресенье».

В 2018 г. выборы президента, как ожидается, придутся на неделю, на которую выпадает Международный женский день 8 марта, и в соответствии с предлагаемой поправкой выборы могут быть перенесены на следующее воскресенье, которое, в свою очередь, совпадает с 18 марта, днем присоединения Крыма к России.