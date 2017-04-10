Президент Италии прибыл в Москву с официальным визитом

Итальянский президент Серджо Маттарелла прибыл в Россию с официальным визитом. Его самолет приземлился в аэропорту «Внуково».

У трапа Маттареллу встречал замминистра иностранных дел России Алексей Мешков. После приветствия духовой оркестр Преображенского полка исполнил гимны двух стран. Затем вдоль строя роты почетного караула Преображенского полка делегация проследовала в здание правительственного терминала аэропорта, где их ожидали посол России в Италии Сергей Разов и посол Италии в России Чезаре Мария Рагальини.

Маттарелла 11 апреля встретится с российским президентом Владимиром Путиным. «В ходе беседы планируется обмен мнениями по ключевым вопросам российско-итальянских отношений и актуальным темам международной повестки дня», - сообщили в пресс-службе Кремля.