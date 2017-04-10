Песков объяснил, почему в графике Путина нет встречи с Тиллерсоном

В графике президента России Владимира Путина на данный момент действительно нет встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, однако такая встреча и не анонсировалась, заявил сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Визит Тиллерсона в Москву намечен на 11–12 апреля.

«Никаких встреч мы не анонсировали. Пока до сих пор в графике президента встречи с Тиллерсоном нет», – сказал Песков журналистам. «Если она [встреча с Тиллерсоном] появится – насколько я понимаю, он приезжает и будет вести переговоры с нашим министром иностранных дел [Сергеем Лавровым], – то мы соответствующим образом вас проинформируем», – уточнил Песков.

Тиллерсон едет в Москву, чтобы донести до руководства единую позицию стран G7 в связи с химической атакой 4 апреля в Сирии, в которой Запад обвиняет режим президента страны Башара Асада. Об этом сегодня заявил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон. В повестке к сегодняшней встрече глав МИД G7 в Италии есть предложенние о новых «по-настоящему жестких» санкциях в отношении России, если та не прекратит поддержку Асада, заявил руководитель МИД Великобритании.