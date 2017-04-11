Навальный прокомментировал планы Усманова подать на него в суд за клевету

Оппозиционер, основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный отреагировал на планы основного владельца USM Holdings Алишера Усманова подать на него в суд за клевету. «О, Алишер Усманов (отсидевший 6 лет еще в Узбекской ССР) сообщает, что я «преступник» и он подаст на меня «заявление в органы», – написал Навальный в своем аккаунте в Twitter.

О намерении долларового миллиардера Усманова судиться с Навальным сообщило агентство ТАСС в ночь на 11 апреля. «Навальный вводит людей в заблуждение и его утверждения – клевета», – настаивал бизнесмен. Предмет спора связан с расследованием ФБК о недвижимости премьер-министра Дмитрия Медведева, обнародованном в начале марта. Навальный утверждал, что сокурсник Медведева Илья Елисеев и связанный с ними фонд «Соцгоспроект» получил от Усманова по договору пожертвования земельный участок с домом в селе Знаменское на Рублевском шоссе стоимостью 5 млрд руб., что рассматривается как взятка.

Усманов не прокомментировал свои отношения с «Соцгоспроектом», отметив лишь, что у Навального нет «морального права» обвинять его, поскольку он ведет свои дела «прозрачно и законно», создает рабочие места и жертвует на благотворительность.

В начале марта директор ФБК Роман Рубанов направил заявление в СКР о возбуждении уголовного дела по статьям о взяточничестве в отношении Усманова и Медведева.