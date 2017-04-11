Тиллерсон: Россия должна выбрать между Асадом и Западом

Россия стоит перед выбором: продолжать поддержку «ненадежного партнера» в лице президента Сирии Башара Асада или присоединиться к государствам Запада и сыграть свою важную роль в будущем этой страны, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон перед вылетом со встречи глав МИД стран G7 в Москву. Слова Тиллерсона передал Bloomberg.

«Мы хотим создать стабильное и безопасное будущее для Сирии. Россия может быть частью этого будущего и сыграть важную роль или Россия может продолжать союзнические отношения с людьми, которые, по нашему убеждению, вредят ее долгосрочным интересам», - сказал Тиллерсон. Он подтвердил, что для США существует приоритет борьбы с «Исламским государством» (запрещенным в России) перед политической организацией Сирии, и повторил, что у режима Асада нет перспектив.

Тиллерсон вновь заявил, что Россия фактически не обеспечила уничтожение химического арсенала Сирии. «Наличие запасов и постоянное использование [химического оружия] показывают, что Россия не выполнила свои обязательства 2013 г. по химическому разоружению Сирии. Нельзя сказать, результат ли это несерьезного подхода России или ее некомпетентности, но погибшим в итоге до этого нет дела. Мы не можем допустить, чтобы такое повторилось вновь», - сказал Тиллерсон.