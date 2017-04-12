ЦИК Южной Осетии назвал дату инаугурации нового президента

Инаугурация избранного президента непризнанной Южной Осетии Анатолия Бибилова состоится 22 апреля. Это «Интерфаксу» заявила председатель Центризбиркома республики Белла Плиева. Она напомнила, что по Конституции Южной Осетии инаугурация проводится через 10 дней после публикации официального протокола по итогам выборов.

12 апреля ЦИК объявил, что президентские выборы состоялись, их выиграл спикер парламента Анатолий Бибилов, который в первом туре набрал 54,8% голосов (17 736). Действующий президент Леонид Тибилов получил 10 909 голосов, сотрудник КГБ Алан Гаглоев - 3291 голос, против всех проголосовали 429 избирателей. Явка составила 79,634%, это 33 812 человек.

На проводившемся одновременно референдуме 80% избирателей поддержали идею переименовать регион в Государство Алания. «Таким образом, в конституцию республики, ст. 1, будут внесены изменения. Названия Республика Южная Осетия и Государство Алания равнозначны», - сказала Плиева.