Победитель выборов в Южной Осетии собирается не менять, а «наращивать» вектор отношений с Россией

Предварительно побеждающий на президентских выборах в непризнанной Южной Осетии спикер парламента Анатолий Бибилов уже пообещал не менять вектор отношений с Россией. Он сказал это ТАСС. «Стратегические задачи, которые стоят перед республикой, в первую очередь по отношению к нашему главному и единственному стратегическому партнеру – Российской Федерации, не будут меняться. Вектор отношений не будет меняться, он будет в большей степени наращиваться», – заявил Бибилов. Также он обещал не «ломать» и внутреннюю политику.

По оценке Бибилова, на выборах мелкие нарушения были, но на результаты они не повлияли.

Он выразил готовность сотрудничать с соперниками по президентским выборам и стремиться к консолидации сил в регионе. Войдут ли они в его команду, еще не решено.

Пока Центризбирком Южной Осетии получил результаты голосования со всех участков, кроме 15. Как объявила председатель комиссии Белла Плиева, Бибилов пока набирает 57,98% голосов. Сотрудник КГБ Алан Гаглоев набирает 11,01%, действующий президент Леонид Тибилов – 30%, против всех проголосовали 1,32% избирателей.

Не обработаны результаты голосования на участках в Джавском районе и на трех участках в Северной Осетии. Не представлены данные всего по 15 участкам. Окончательные итоги комиссия собирается подвести в течение пяти дней.