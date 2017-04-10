На президентских выборах в непризнанной Южной Осетии спикер парламента пока набирает почти 58%

В Южной Осетии на выборах президента непризнанной республики пока побеждает спикер парламента Анатолий Бибилов, сообщает ТАСС. По предварительным данным, он набирает 57,98% голосов. Это объявила председатель Центризбиркома Южной Осетии Белла Плиева. Сотрудник КГБ Алан Гаглоев набирает 11,01%, действующий президент Леонид Тибилов – 30%, против всех проголосовали 1,32% избирателей.

По словам Плиевой, не обработаны результаты голосования на участках в Джавском районе и на трех участках в Северной Осетии. Не представлены данные всего по 15 участкам. Окончательные итоги комиссия собирается подвести в течение пяти дней.

На проходившем одновременно референдуме 78% избирателей, по предварительным данным, высказались за переименование Южной Осетии в Государство Алания. 20% были против.

«Хочу обратиться ко всем с просьбой, пользуясь случаем, что ЦИК подводит итоги не по электронным данным, а только получив всю документацию выборную от всех участков в бумажной форме. То есть получим все протоколы – на то нам дается пять дней, – совершенно никаких волнений не должно быть. ЦИК работает в обычном своем режиме, – заявила Плиева. – В эти пять дней, которые нам даны законом, мы выведем окончательные результаты. Поэтому большая просьба: не волновать население, не собираться, не митинговать – пожалуйста, спокойно ждите в течение пяти дней. ЦИК ни одной цифры не скроет ни от кого».