Граждане Южной Осетии поддерживают переименование в Аланию

За переименование Южной Осетии в Государство Алания высказались 78,2% проголосовавших, против – 21,8%, сообщает государственное информагентство «Рес» со ссылкой на председателя Центральной избирательной комиссии республики Беллу Плиеву. Таковы результаты по итогам обработки 35% бюллетеней.

9 апреля в Южной Осетии состоялся референдум по переименованию республики, приуроченный к президентским выборам. На них лидирует председатель парламента Анатолий Бибилов с 48,7%. Действующий президент Леонид Тибилов – на втором месте с 26,5%. Сотрудник КГБ Алан Гаглоев набирает 19,1%. Для победы в первом туре необходимо набрать 50% плюс 1 голос.